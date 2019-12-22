شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة...الشابة اليمنية الحسناء التي ظهرت بجانب الفنانة اللبنانية المثيرة هيفاء وهبي ( شاهد غيرة هيفاء وهبي من الجمال الصارخ للفتاة اليمنية )والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تداول عددا من الناشطين صورة جديدة لابنة الزعيم الجنوبي علي سالم البيض، وبحسب الناشطين فإن "تماني" ابنة البيض ظهرت برفقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ويتوسطهما زوجها الفنان ملحم زين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة...الشابة اليمنية الحسناء التي ظهرت بجانب الفنانة اللبنانية المثيرة هيفاء وهبي ( شاهد غيرة هيفاء وهبي من الجمال الصارخ للفتاة اليمنية ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.