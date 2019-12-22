اليمن يشارك في البرنامج التطوعي العربي لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية بجدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

الخليج 365 - جدة

شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، بوفد شبابي في فعاليات البرنامج التطوعي العربي لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية المنعقدة في مدينة جدة السعوديةبرعاية الهيئة العامة للرياضة السعودية.



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ويهدف البرنامج على مدى ستة أيام إلى إقامة ورشات عمل وتدريب من أجل مواجهات الأزمات والكوارث الطبيعية وبناء جيل قادر على التحدي وتحمل الصعاب في الوطن العربي وتنمية قدرات الشباب العربي وبناء جيل قادر على تجاوز كافة الأزمات.

واوضح مستشار وزير الشباب والرياضة لشؤون الشباب فهمان حمادة، بان البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات الشباب في حل الازمات وادراتها من خلال بناء وتطوير الرؤية والرسالة الشخصية للشباب العربي والتمكن من وضع استراتيجية مستقبلية لوضع الحلول المناسبة لأدارة الازمة وكذلك تهئية وتمكين الشباب على التعامل مع الظروف الصعبة عند الأزمات والكوارث.