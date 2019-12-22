توضيح حول إزالة كشك المواطنه "جليلة" بتعز من حملة إزالة العشوائيات 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

تناول عدد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية موضوع إزالة كشك المواطنة جليلة من قبل حملة إزالة العشوائيات في المدينة بشكل كبير ومسيئ لاهداف وتوجه قيادة السلطة المحلية في القيام بواجبها بحماية المخطط العام والمظهر الجمالي للمدينة.



وبحسب مصادر رسمية، للتوضيح حول الحادثة فقد قامت الحملة بإزالة الكشك التابع لها ضمن عدد من العشوائيات المخالفة في نفس المكان والتي تقوم بها السلطة المحلية واللجنة الأمنية بالمدينة منذ اكثر من عشرة ايام على التوالي، لم يكن للحملة اي علم بان لديها تصريح رسمي بشكل مؤقت ولم تكن موجودة حينها حسب افادة مدير ادارة الاسواق صادق الطويل والذي اوضح بان لم يتم عرض التصريح من قبل العامل التابع لها والموجود حينها وقت الازالة وانه وبعد الازالة تم عرض التصريح وهو تصريح مؤقت نظرا لظروفها الى حين تحديد مكان بديل وقد تم حينها ابلاغ وكيل المحافظة الشيخ عارف جامل مشرف الحملة ليتم معالجة موضوعها.

وبناء على ما تم تداوله بهذا الخصوص فان السلطة المحلية وايمانا منها بجبر الضرر وتعويض المواطنين الذين تمت ازالة اكشاكهم او استحداتاثهم المصرحة رسميا او بشكل مؤقت، فقدم قام الشيخ عارف جامل وكيل المحافظة لشؤون مديريات المدينة مشرف الحملة صباح اليوم بزيارة الاخت جليلة والاعتذار منها ومواساتها وتعهده كسلطة محلية ببناء كشك لها وتعويضها وجبر الضرر الذي لحق بها والتوجيه لإدارة الأشغال باختيار مكان مناسب لها موضحا حرص السلطة المحليه على حقوق المواطنين فهي المسؤولة عنهم دون غيرها.

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واكد وكيل المحافظة پأن السلطة المحلية ستقوم بتعويض المواطنين الذين لديهم تصاريح رسمية وتمت ازالة مصالحهم او اكشاكهم بالخطأ او في سبيل المصلحة العامة.

وشدد جامل في السياق ذاته انه لاتهاون او تراجع بإزالة كل العشوائيات في المدينة ايا كانت ، وأن على الاخوة المواطنين المخالفين والذي لديهم عشوائيات او استحداثات مخالفة عليهم ازالتها بأنفسهم قبل أن يتم ازالتها من قبل الحملة.

ودعت السلطة المحلية الجميع الى التعاون مع الحملة لانجاحها والابلاغ عن اي عشوائيات او عودة البعض منها بعد الازالة، ليتم ازالتها وضبط المخالفين وذلك من اجل الحفاظ على المخطط العام للمدينة واظهارها بمظهر يليق بجمالها كعاصمة للثقافة اليمنية.