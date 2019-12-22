بدء فعاليات ورش التدريب للجان إدارة مشاريع المياه بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

الخليج 365 - مأرب

بدأت اليوم في محافظة مأرب الورش التدريبية لأعضاء لجان إدارة مشاريع المياه والتي ينظمها مشروع الاستجابة التكاملية متعددة القطاعات في سبع مديريات بالمحافظة التابع لجمعية الاصلاح الاجتماعي فرع مأرب بتمويل من منظمة اليونيسيف.



وتهدف ورش التدريب الى رفع كفاءة 105 متدربا من أعضاء لجان مشاريع المياه التي جرى اعادة تأهيليها وتشغيلها بدعم من اليونيسيف على مهارات الصيانة والتشغيل للمشاريع والمضخات بما يكفل ديمومتها واستمراريتها والحفاظ عليها.

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وفي الإفتتاح، أكد وكيل محافظة مأرب للشئون الإدارية عبدالله الباكري على أهمية اقامة مثل هذه الدورات والورش التي من شأنها تعزيز جوانب التنمية المحلية من خلال اكساب المهارات وغرس المفاهيم الخاصة بصيانة المشاريع وتشغيلها واستمراريتها بما يحقق استدامتها وانتفاع المواطنين منها خاصة في مجال مشاريع المياه التي تعتبر من اساسيات الحياة والاستقرار والبنى التحتية.

واشاد بدور جمعية الاصلاح الخيرية في تبنى تسويق وتنفيذ مشاريع ذات جدوى تنموية وانسانية، وتتميز بالاستدامة والمنفعة العامة وتستجيب لاحتياجات المواطنين خاصة في مجال مشاريع المياه التي بدأت الفجوة في الاحتياجات منها والمتاح تنحسر في المحافظة بفضل تدخلات المنظمات في تنفيذ العديد من مشاريع المياه .. مشدداً على اهمية الاستمرار في خلق وعي مجتمعي باهمية الحفاظ على المشاريع العامة وديمومتها وانعكاساتها وخاصة مشاريع المياه وترشيد استهلاكها والاسراف فيها.

وبدوره استعرض مدير فرع جمعية الاصلاح بالمحافظة صالح قاسم نبذة مختصرة عن مشروع الاستجابة المتعددة القطاعات والذي يشمل مديريات "المدينة، الوادي، حريب، مجزر، مدغل ورغوان" ويعمل في قطاعات المياه والاصحاح البيئ، الصحة، والحماية .. لافتا الى ان تدريب المستهدفين في مجال الصيانة والتشغيل لمشاريع المياه، سيتم من خلال ثلاث ورش تدريبية خلال الفترة ديسمبر 2019م – مارس 2020م.