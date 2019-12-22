هدى العطاس: بقاء مكتب بترومسيلة تحت حكم الحوثيين أمر يثير علامات تعجب وإستفهام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكلا

اعتبرت الناشطة السياسية هدى العطاس بقاء مكتب شركة بترومسيلة تحت حكم الحوثيين حتى الآن أمر يثير علامات تعجب وإستفهام! .

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وقالت العطاس في تغريدة على تويتر:" ‏المكتب الرئيسي لشركة "بترومسيلة" ما يزال في صنعاء. اليس من منطق الامور والجدوى الإدارية تحتم نقله إلى حضرموت بل ان نقله امر كان يفترض ان بطبق من زمان" .

وتابعت: أما الإبقاء عليه إلى الآن تحت حكم الحوثيين فأمر يثير علامات تعجب وإستفهام! .