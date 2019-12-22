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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هدى العطاس: بقاء مكتب بترومسيلة تحت حكم الحوثيين أمر يثير علامات تعجب وإستفهام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019
الخليج 365 - المكلا
اعتبرت الناشطة السياسية هدى العطاس بقاء مكتب شركة بترومسيلة تحت حكم الحوثيين حتى الآن أمر يثير علامات تعجب وإستفهام! .
وقالت العطاس في تغريدة على تويتر:" المكتب الرئيسي لشركة "بترومسيلة" ما يزال في صنعاء. اليس من منطق الامور والجدوى الإدارية تحتم نقله إلى حضرموت بل ان نقله امر كان يفترض ان بطبق من زمان" .
وتابعت: أما الإبقاء عليه إلى الآن تحت حكم الحوثيين فأمر يثير علامات تعجب وإستفهام! .
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