شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : تفاصيل هامة الى جميع المواطنين بخصوص العملة غير القانونية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ناقش اجتماع حكومي عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، المستجدات الاقتصادية والنقدية في ظل استمرار حكومة الفنادق بطباعة العملة بشكل غير قانوني واستخدام هذا الإجراء كأداة حرب على الشعب اليمني.

واستمع الاجتماع الذي شارك فيه نواب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان ولشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ولشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، إلى تقرير محافظ البنك المركزي الدكتور رشيد أبو لحوم، عن الآثار الكارثية المترتبة عن استمرار طباعة العملة على الاقتصاد الوطني وزيادة معدل التضخم الذي ينعكس بصورة سلبية على أسعار مختلف السلع الأساسية ومعيشة المواطنين اليومية.

جديد "الخليج 365"

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واستعرض التقرير الإجراءات التي بادر البنك المركزي اليمني باتخاذها لمواجهة الآثار المتوقعة والحد من خطورة هذه الخطوة العدوانية التي تندرج ضمن خطوات الحرب الاقتصادية التي يتبعها العدوان في سعيه لتركيع الشعب اليمني.

وأوضح التقرير أن من الإجراءات التي اتخذها البنك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة، التأكيد على منع تداول العملة غير القانونية وإعلان البنك لعامة المواطنين تعويض ما لديهم من أموال بالطبعة غير القانونية بالعملة الرسمية مع إمكانية تحويل الأموال إلى نظام الريال الالكتروني للراغبين في ذلك من المواطنين .. مشيرا إلى أن من تم الاستبدال لهم تجاوز الـ٩٠٠ مواطن خلال يوم عمل فقط وذلك حرصا على حقوق المواطنين.

وأكد أن ما تم طباعته خلال السنة الحالية والسنوات الأربع المنصرمة أكثر مما تم طباعته في أكثر من ثلاثين عاما سابقة لهذه السنوات في ظل توفر رصيد مناسب من العملة الصعبة آنذاك ووضع اقتصادي أفضل حالا من اليوم .