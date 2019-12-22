بن عديو يناقش احتياجات شبوة من مشاريع الطرق مع وكيل وزارة الاشغال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

الخليج 365 - شبوة

ناقش محافظ شبوة محمد بن عديو، اليوم ، مع وكيل وزارة الأشغال والطرق لقطاع الطرق المهندس وليد ردمان، احتياجات المحافظة من مشاريع الطرق والتحديات التي تواجهها،وبرامج الصيانة لشبكات الطرق بالمحافظة.



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واستعرض المحافظ الطبيعة الجغرافية للمحافظة المترامية الأطراف..مؤكدا الحاجة الى شبكة طرق حديثة في عموم مديريات المحافظة، وبما يسهم في تعزيز وتنشيط حركة الاستثمار والتنمية..مشيراً الى مجموعة من مشاريع الطرق التي يجري تنفيذها بتمويل من مبيعات نفط العقلة بمديرية عرماء وبتكلفة تجاوزات ثمانية مليون دولار ،المتمثلة في إعادة تأهيل مداخل مدينة عتق والترتيب لانشاء ثلاث بوابات لها ، وإعادة إعمار جسر النقية المعلق بمديرية حبان وإنجاز إعادة اعمارجسر غرير المعلق بمديرية الروضة وتواصل العمل في شق وسفلتت طريق عرماء .

من جانبه اوضح وكيل الوزارة، اعتزام الوزارة اطلاق برامج صيانة طارئة مطلع العام المقبل لمشروعي الطريق الدولي العبر -عتق، وعتق - بيحان، عبر صندوق صيانة الطرق بعدن..مشيرا الى حرص الوزارة على تعزيز القدرات الفنية والهندسية لفرع مؤسسة الطرق والجسور بالمحافظة.

إلى ذلك اطلع وكيل وزارة الأشغال المهندس ،على مستوى الأعمال المنجزة حتى الآن في مشروع إعادة إعمار جسر النقية المعلق والجاري العمل فيه بتمويل من حصة مبيعات نفط العقلة بمديرية عرماء.