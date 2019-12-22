الحميات الفيروسية  تقضي على حياة أربعة أشخاص بجبل حبشي في تعز "بيان"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

وجهت السلطة المحلية بمديرية جبل حبشي اخ، نداء إستغاثة ومناشدة عاجلة الى محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان ، والجهات المعنية لأنقاذ حياة أبناء المديرية من كارثة الحميات الفيروسية وحمى غرب النيل والضنك وأمراض الملاريا التي أجتاحت المديرية بصورة غير مسبوقة.



وأشار البيان الصادر عن المجلس المحلي ، إلى أن الحميات الفيروسية والضنك والأوبئة المنتشرة ، قضت على حياة أربعة أشخاص حتى الأن، محذراً من ارتفاع عدد الضحايا إن لم تقوم الجهات المختصة بوضع الحلول العاجلة.

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وأكد أن مكتب الصحة بالمديرية، كان له إسهامات فاعلة بحسب إمكانياته المتاحة، حيث كلف فرق الإستجابة الطارئة وفرق الترصد الميداني بالنزول الميداني إلى مناطق ظهور الأمراض والحميات، أضافة إلى قيامه بتوزيع المحاليل والعلاجات اللازمة.

وأضاف البيان أن تزايد عدد الحالات المصابة بالحميات الفيروسية والضنك وأمراض الملاريا ، جعل المجلس المحلي بالمديرية يوجه نداء إستغاثة ومناشدة عاجلة للتعاون مع مكتب الصحة بالمديرية وتقديم كافة الاحتياجات التي من شأنها ستسهم في الحد من انتشارها.

وذكر البيان أن بعض المستشفيات بالمدينة أعتذرت عن استقبال المزيد من الحالات نتيجة تضخم عدد الحالات ، وباتت أقسامها المختلفة ممتلئة وغير قادرة عن الإستيعاب.

وطالب المجلس المحلي المنظمات المحلية والدولية العاملة في المحافظة الى التدخل العاجل لمواجهة كارثة وباء الحميات الفيروسية والضنك والملاريا التي إجتاحت معظم القرى، وتقديم العلاجات اللازمة للحالات المصابة.