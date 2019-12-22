شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة سائق دراجة نارية بعد اصطدامه بسيارة كبيرة بمفرق منوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019 الخليج 365 - سيئون توفي مالك دراجة نارية مساء اليوم في حادث مؤلم وقع بمفرق منوب بمديرية القطن بينه وسيارة كبيرة تعمل في نقل الردمية للخط السريع بالقطن.

Advertisements وحسب مصدر خاص فان سائق الدراجة توفي في الحال متأثرا باصابته في الحادث. وقال شهود ان مواطنون قاموا باسعاف من في الحادث ونقل المتوفي الى المستشفى .. مؤكدين انه لم يتم التعرف على هويته حتى الان…

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