كفاين يؤكد اهتمام الحكومة بالقطاع السمكي ودعم المستثمرين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المكلا ناقش وزير الثروة السمكية فهد كفاين، اليوم، بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، مع رؤساء ومدراء الشركات والمصانع العاملة في قطاع الأسماك، اوضاع القطاع السمكي في المحافظة وانشطة الإستثمار السمكي وآليات تطويره.

Advertisements واستمع الوزير كفاين من المستثمرين ورجال الأعمال إلى ملاحظاتهم ومطالبهم ومقترحاتهم في تطوير القطاع السمكي و تنميته بما يعزز من الاقتصاد الوطني للبلد بصورة عامة. وأكد وزير الثروة السمكية، اهتمام الحكومة، بالقطاع السمكي ودعم المستثمرين.. مشيرا إلى توجهات وزارة الثروة السمكية بتعزيز مستوى جودة الانتاج وتنميته وتحسين شروط وكفاءات الشركات والمصانع وبما يحقق معايير الجودة المطلوبة للمنتجات السمكية في الأسواق العالمية.

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