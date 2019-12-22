متحدث محور الضالع يعلق على استهداف المنظمات الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

الضالع - الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم محور الضالع، فؤاد جباري، إن "استهداف المنظمات الإنسانية عمل مدان أياً كانت أسبابه ومبرراته، وأي قضية يجب أن تتم معالجتها بالأطر والطرق السلمية، بالجلوس والحوار لا بالتفجير".



وأضاف جباري في تصريحات - رصدها "الخليج 365" - "لاننسى أننا نعيش في وضع ألادولة، وأن كل الخدمات التي تقدم للمواطن ماهي إلا دعم من قبل المنظمات المانحة، وإذا ما رحلت هذه المنظمات فإن آلاف الأسر ستتأثر بشكل مباشر".

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وتابع "اذا كان هناك من هو في غنى عن ماتقدمه هذه المنظمات من مساعدات، فليتذكر أن هناك مئات الآلاف من الأفواه الجائعة تعيش على هامش هذه المساعدات".

وأوضح أن منظمة آكتد إلى الآن علقت عملها فقط، في انتظار موقف من قبل الجهات المعنية، لذلك على السلطة المحلية إتخاذ موقف جاد وسريع، وإصدار بيان إدانة والدعوة لعقد اجتماع عاجل للوقوف حول هذا الأمر، وإذا ما قامت بذلك فإن بقية المنظمات -حسب ماهو معروف- ستتضامن وتعلق عملها، وربما تحذو حذو ”بلا حدود“.

واختتم "يجب معالجة الأمور بالعقل والمنطق لا بالفوضى".