تصعيد حوثي وخروقات مستمرة على مواقع المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي الموالية لإيران تصعيد خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية ، واستهدفت مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

وأفاد مصدر عسكري ميداني، بقيام المليشيات بقصف مواقع القوات المشتركة شمال مديرية الدريهمي بقذائف مدفعية الهاوزر وبقذائف مدفعية الهاون عيار 82 بشكل عنيف. Advertisements وأضاف المصدر، أن مسلحي المليشيا استهدفوا مواقع أخرى للقوات المشتركة في ذات المنطقة بسلاح معدل البيكا وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5 بشكل مكثف. وأردف المصدر، أن مسلحي المليشيا نفذوا عمليات قنص متواصلة استهدفت مواقع القوات المشتركة طوال ساعات النهار لهذا اليوم الأحد. الجدير بالذكر، أن مليشيات الحوثي رفعت من وتيرة الخروقات والإنتهاكات والتصعيد في محافظة الحديدة خلال فترة الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة والتي بدأت في 18 ديسمبر 2018 وحتى اليوم

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