"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الاثنين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، اليوم الأحد مواعيد اقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2019م.

رقم الرحله :607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع : 0215 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله :606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول: 1045 صباحا. رقم الرحله 609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0700 صباحا. رقم الرحله :648. خط الرحله : Advertisements عدن- عمان. الاقلاع : 0845 صباحا. الوصول: 1100 ظهرا. رقم الرحله 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 1600 مساء. رقم الرحله :506. خط الرحله : عدن- جده. الاقلاع : 1700 مساء. الوصول: 1900 مساء. رقم الرحله 507. خط الرحله : جده- عدن. الاقلاع : 2000 مساء. (توقيت جده) الوصول: 2200 مساء. رقم الرحله :608. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 2300 مساء. الوصول: 0130 فجر اليوم التالي الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019م..

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