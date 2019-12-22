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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير جدا...فتوى دينية خطيرة تقصم ظهر عيدروس الزبيدي وتربك كل حسابات الانتقالي وتثلج صدر الرئيس هادي ( نص الفتوى + اسم المفتي )

حرّم أحد شيوخ السلفية في عدن، الانتساب إلى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، متهماً التنظيم بالخروج عن طاعة ولي الأمر.

وأكد علي الحذيفي، وهو أحد مشائخ السلفية في عدن، أن انتقالي عيدروس ارتكب عدداً من المخالفات الشرعية منها خروجه عن الحاكم، ولذلك أفتى بحرمة الانضمام إليه.

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عاجل وخطير جدا...فتوى دينية خطيرة تقصم ظهر عيدروس الزبيدي وتربك كل حسابات الانتقالي وتثلج صدر الرئيس هادي ( نص الفتوى + اسم المفتي )

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