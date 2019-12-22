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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة.. مليشيات الحوثي في حيس خروقات متتالية وخسائر فادحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
قالت مصادر عسكرية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، إن مليشيات الحوثي تشن هجمات شبه يومية على حيس في محاولة منها لتحقيق تقدم يذكر، ولكن سرعان ما يتم إخماد كل تلك المحاولات الهجومية البائسة وتبوء بالفشل.
وبحسب المصادر، فإنه "وبفعل شجاعة واستبسال أفراد القوات المشتركة، تتكبد مليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح، حيث سقط في صفوف مسلحيها عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات، بالإضافة إلى تدمير عتادها من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وأفاد العقيد أكرم دعاك رئيس عمليات اللواء السابع عمالقة، أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي لكافة الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي على مديرية حيس، والتي كان آخرها الهجوم الذي شنته المليشيات مساء أمس السبت.
وأضاف العقيد دعاك أن أفراد القوات المشتركة تصدوا لهجوم المليشيات على المواقع، وكبدوا عناصرها خسائر في الأرواح، حيث سقط قتلى وجرحى من مسلحي الحوثي الذين هاجموا المواقع.
ومع تواصل الخروقات والهجمات الحوثية على مديرية حيس، تتلقى المليشيات هزائم متتالية وتتكبد خسائر فادحة خلال تصدي القوات المشتركة لتلك الهجمات.
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