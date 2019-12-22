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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تقصف مواقع المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
قصفت مليشيات الحوثي ذراع ايران في اليمن مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، بالقذائف المدفعية واستهدفتها بالأسلحة المتوسطة.
وذكرت مصادر عسكرية ميدانية في الجبلية، أن مليشيات الحوثي أطلقت قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 على المواقع للقوات المشتركة شرق المنطقة.
المصادر ذاتها أفادت أن المليشيات استهدفت المواقع بالأسلحة المتوسطة عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5 بشكل مكثف.
وأضافت المصادر أن عناصر المليشيات أطلقت نيران أسلحتها القناصة على المواقع، وأستهدفتها بأسلحة معدلات البيكا نهار اليوم الأحد.
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