المليشيا تقصف مواقع المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي ذراع ايران في اليمن مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، بالقذائف المدفعية واستهدفتها بالأسلحة المتوسطة.

Advertisements وذكرت مصادر عسكرية ميدانية في الجبلية، أن مليشيات الحوثي أطلقت قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 على المواقع للقوات المشتركة شرق المنطقة. المصادر ذاتها أفادت أن المليشيات استهدفت المواقع بالأسلحة المتوسطة عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5 بشكل مكثف. وأضافت المصادر أن عناصر المليشيات أطلقت نيران أسلحتها القناصة على المواقع، وأستهدفتها بأسلحة معدلات البيكا نهار اليوم الأحد.

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