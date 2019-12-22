شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: تجربة علمية غريبة في فناء منزل لن تصدق كيف كانت النتيجة ( فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرى عدد من مدوني موقع يوتيوب ، تجربة علمية غريبة باستخدام مركبات كيميائية ووثقوا تجربتهم التي أذهلت كل من شاهدها.

ووفقاً لم نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية ، فقد قام كلاً من Nick Uhas و David Dobrik باستخدام بيروكسيد الهيدروجين والصابون وصبغة الطعام لصنع “بركان رغوة” في الفناء الخلفي لمنزل أحدهم .

وحينما وضعا الشابين المركبات مع بعضها وأضافا كذلك يوديد البوتاسيوم ، انفجر بركان كبير وصل إلى 200 متر مكعب من الرغوة .

وقد حصد الفيديو منذ نشره على موقع يوتيوب تحت عنوان تجربة “معجون أسنان الفيل” أكثر 1.1 مليون مشاهدة.

جدير بالذكر أن Nick Uhas ، قد أوضح أن الخليط صديق للبيئة مما يعني أنه لن يتلف أي أسطح أو أوراق شجر تسرب إليها.

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