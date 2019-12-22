شاهد.. هند القحطاني تنشر فيديو جديد وهي ترقص على هذه الاغنية ( فيديو )

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت هند القحطاني، مشهورة “سناب شات”، مقطع فيديو جديد، وهي ترقص على موسيقى إحدى الأغاني الخليجية.
وأظهر مقطع الفيديو “القحطاني” التي تعيش في الولايات المتحدة، وهي ترقص بفستان أزرق “محتشم ” وترتدي قبعة رأس ، وتغني مع أغنية خليجية للفنانة السورية أصالة.
يُذكر أن “القحطاني” كانت قد أثارت الجدل مؤخرًا بسبب الفيديوهات التي نشرتها على حسابها بسناب شات ؛ أدخلها في مشاجرة وتراشق بالألفاظ مع الفاشينيستا “بدور الإبراهيم”.
جديد "الخليج 365"
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