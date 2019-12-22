إهمال حوثي متعمد لحديقة الحيوان بإب وفرار أنثى أسد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

إب - الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة في محافظة إب، وسط اليمن، عن أن حديقة الحيوان تعاني إهمالا حوثيا غير مسبوق نتيجة مصادرة ميزانية الحديقة ونهب المستحقات المالية التي تشترى بها أعلاف وتغذية الحيوانات التي نفقت منذ سيطرة المليشيا الحوثي على المحافظة.



ووفقا للمصادر، فإن الإهمال المتعمد للحديقة يهدف للسيطرة والإستيلاء على أرضية الحديقة من قبل نافذين وقيادات حوثية عليا.

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إلى ذلك، أفاد سكان محليون، بأن مواطنين عثروا على لبوة "أنثى أسد"، طليقة يعتقد أنها فرت من حديقة الحيوان بمنطقة المحمول.

وأضاف السكان، أن المواطنين عثروا عليها في أحد أحياء منطقة سائلة جبلة، وتحديدًا في مدخل أحد البيوت الكائنة في المنطقة، ثم لاذت بالفرار بعد محاولة أحد قاطني المنزل قتلها، فرت باتجاه وادي سائلة جبلة.

وبحسب السكان، فإن اللبوة ـ أنثى الأسد ـ فرت بعد تعرضها لطلق ناري حيث كانت تظهر إصابتها للمواطنين والذين دعوا للتخلص منها خوفا من تبعات تركها طليقة دون أي اهتمام لما يمكن أن يحدث لو التقت أطفالا أو نساء.