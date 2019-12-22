- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصاعد اختفاء وفقدان الأطفال في إب.. تعرف على السبب! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019
إب - الخليج 365
تصاعدت ظاهرة اختفاء الأطفال وطلاب المدارس وصغار السن بمحافظة إب، وسط اليمن.
وبحسب مصادر محلية، فإن الكثير من المختفين تأتي أخبار عنهم بعد أن يكونوا جثث هامدة لقوا حتفهم بمحارق الموت الحوثية بجبهات القتال.
تقول مصادر إعلامية، إن أحد طلاب كلية الهندسة سلطان توفيق محمد مطر من مديرية بعدان لا يزال مجهول مصيره منذ عشرة أيام.
كما ذكرت وكالة خبر، أن تسعة شبان من أبناء قرية "منزل خنيس" بمديرية المشنة، اختفوا وبعد متابعة حثيثة من أسرهم لمعرفة مصيرهم، اتضح بعد عشرين يوم من المتابعة أن مليشيا الحوثي أخذتهم من قريتهم دون معرفة أسرهم ونظمت لهم دورة طائفية وزجت بهم في جبهاتها القتالية.
كانت هذه تفاصيل خبر تصاعد اختفاء وفقدان الأطفال في إب.. تعرف على السبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.