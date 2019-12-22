المليشيا تشيع أحد قتلاها وتفتتح مقبرة جديدة في مدينة إب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019
إب - الخليج 365
شيعت مليشيا الحوثي، أحد قتلاها في إب، وسط اليمن، في وقت افتتحت مقبرة جديدة في بعاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.
وذكرت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي شيعت أحد صرعى عناصر المليشيا الحوثي المدعو رهيب منصور المليكي" بمديرية الظهار بمدينة إب، بنيران قوات الجيش الوطني بجبهة الفاخر بمحافظة الضالع.
إلى ذلك، افتتحت المليشيا الحوثية مقبرة جديدة في مدينة إب بالقرب من شارع الثلاثين غرب مدينة إب، وسط خسائر فادحة في الأرواح البشرية تتلقاها بمختلف جبهات القتال.
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