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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة مدني برصاص قناصة مليشيات الحوثي جنوبي تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019
تعز - الخليج 365
أصيب مدني، برصاص قناصة مليشيا الحوثي الانقلابية، بمديرية صبر الموادم، جنوبي محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن.
ووفق مصادر إعلامية، ، "فإن (فهيم عبدالحق 40 عاما) تعرض للقنص من قبل ميلشيات الحوثي الانقلابية المتمركزة في تلة الصالحين بمنطقة الشقب، شرقي مديرية صبر الموادم، ما أسفر عن إصابته في الرقبة".
وبين الحين والأخر تستهدف ميلشيات الحوثي الأحياء السكنية بالمدينة، مخلفة قتلى وجرحى من المدنيين.
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