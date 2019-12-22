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إصابة مدني برصاص قناصة مليشيات الحوثي جنوبي تعز

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تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

إصابة مدني برصاص قناصة مليشيات الحوثي جنوبي تعز

تعز - الخليج 365

أصيب مدني، برصاص قناصة مليشيا الحوثي الانقلابية، بمديرية صبر الموادم، جنوبي محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن.

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ووفق مصادر إعلامية، ، "فإن (فهيم عبدالحق 40 عاما) تعرض للقنص من قبل ميلشيات الحوثي الانقلابية المتمركزة في تلة الصالحين بمنطقة الشقب، شرقي مديرية صبر الموادم، ما أسفر عن إصابته في الرقبة".

 

وبين الحين والأخر تستهدف ميلشيات الحوثي الأحياء السكنية بالمدينة، مخلفة قتلى وجرحى من المدنيين.

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