الحديدة.. قوات الجيش تفشل هجوما لمليشيا الحوثي باتجاه حيس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

صدت قوات الجيش الوطني، هجوما لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.



وحاولت مجموعة كبيرة من عناصر المليشيا الحوثية، صباح اليوم، التقدم باتجاه مديرية حيس، بالتزامن مع قصفها لمواقع داخل المديرية.

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واستهدفت قوات الجيش مجموعة المليشيا، وأفشلت محاولتها، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

إلى ذلك وصل إلى مستشفيات مدينة الحديدة، والعاصمة صنعاء، 80 قتيلا وجريحا حوثيا بينهم قيادات، لقوا مصرعهم وأصيبوا أثناء محاولات تسلل فاشلة لهم في محافظة الحديدة، خلال الأيام الماضية.

وتواصل مليشيا الحوثي المتمردة، استهداف مواقع الجيش الوطني، في محافظة الحديدة ، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية