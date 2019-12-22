- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. وفاة صحفي رياضي بإنفلونزا الخنازير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019
صنعاء - الخليج 365
توفي الصحفي الرياضي عصام الحرازي، في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء، إثر إصابته بإنفلونزا الخنازير والتي تفشت مؤخرا.
وذكرت مصادر طبية أن الصحفي الرياضي عصام الحرازي، توفي في أحد مستشفيات صنعاء بعد إصابته بفيروس H1N1 وعجز الأطباء عن إنقاذ حياته .
وكانت مصادر طبية قد سجلت مؤخرا وفاة 40 حالة بالمرض منهم الصحفي طه عز الدين نعمان والذي توفي قبل أسبوعين في أحد مستشفيات صنعاء
كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء.. وفاة صحفي رياضي بإنفلونزا الخنازير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.