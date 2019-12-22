صنعاء.. وفاة صحفي رياضي بإنفلونزا الخنازير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

صنعاء - الخليج 365

توفي الصحفي الرياضي عصام الحرازي، في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء، إثر إصابته بإنفلونزا الخنازير والتي تفشت مؤخرا.

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وذكرت مصادر طبية أن الصحفي الرياضي عصام الحرازي، توفي في أحد مستشفيات صنعاء بعد إصابته بفيروس H1N1 وعجز الأطباء عن إنقاذ حياته .

وكانت مصادر طبية قد سجلت مؤخرا وفاة 40 حالة بالمرض منهم الصحفي طه عز الدين نعمان والذي توفي قبل أسبوعين في أحد مستشفيات صنعاء