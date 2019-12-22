شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوف.. استشهاد شخصين بانفجار لغم بمنطقة العطفين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019 الجوف - الخليج 365 استشهد شخصان، بانفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على الخط العام في منطقة العطفين بين محافظتي "صعدة والجوف".

Advertisements وقالت مصادر محلية إن "المواطنين "عبد الناصر الشاعري" و"مرسل المعطري" استشهدا بعد انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي بالقرب من الخط العام بمنطقة "العطفين". ويوم الخميس قتلت طفلة وأصيب آخرين بانفجار لغم حوثي في المحافظة نفسها. ومنذ اجتاحت مليشيا الحوثي المحافظة عملت على زراعة الالغام والعبوات الناسفة في الطرق العامة والمواقع التي كانت تسيطر عليها في المحافظة، أدت إلى مقتل وجرح المئات من المدنيين معظمهم من النساء والاطفال.

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