الجيش يسيطر على مرتفعات جبلية في "باقم" صعدة ويأسر 3 حوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

صعدة - الخليج 365

أعلن الجيش الوطني، السيطرة على مرتفعات جبلية عقب معارك مع مسلحي مليشيا الحوثي بمحافظة صعدة شمالي اليمن، قرب الحدود السعودية.



ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية، عن قائد محور آزال في الجيش، العميد ياسر الحارثي، قوله إن "قوات الجيش الوطني نفذت، عملية هجوم نوعية على مواقع تمترس مليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية باقم بمحافظة صعدة".

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وأضاف الحارثي أن "قوات الجيش سيطرت على التلال والمرتفعات الجبلية الواقعة بين غرب سلسلة جبال الطير والجوهرة، شرقي مركز المديرية".

ولفت إلى أن "العملية أسفرت عن مقتل أركان حرب المليشيا الحوثية في اللواء 103 (لم يذكر هويته)، مع عشرات الحوثيين، وجرح آخرين".

وذكر الحارثي أن "قوات الجيش، أسرت 3 عناصر حوثية من بينهم قناص بكامل مقتنياته، فيما لاذ البقية بالفرار".

وأوضح أن قوات الجيش تمكنت من الاستيلاء على كثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وإعطاب مدرعة والسيطرة عليها.