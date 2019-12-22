شاهد.. بالوثيقة تعميم هام و عاجل من وزارة المالية في الحكومة اليمنية حول صرف المستحقات المالية

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عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" متابعة جديد "الخليج 365" Advertisements اصدرت وزارة المالية التابعة لحكومة هادي تعميم حول صرف مستحقات رسوم الطلاب المبتعثين في الخارج وصدر التعميم الى الملحقيات الثقافية بسفارات اليمن في الخارج بتوقيع الوزير المعين حديثا سالم بن بريك حذرهم فيها من مغبة مخالفة القانون فيما يتعلق بالصرف من الوفورات المالية لأي أغراض أخرى وفيما يلي تنشر الحياة اليمنية الوثيقة The post بالوثيقة تعميم هام و عاجل من وزارة المالية في الحكومة اليمنية حول صرف المستحقات المالية appeared first on الحياة اليمنية اخبار اليمن صحافة حرة فضاء يتسع للجميع



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