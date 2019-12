شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بالوثيقة تعميم هام و عاجل من وزارة المالية في الحكومة اليمنية حول صرف المستحقات المالية والان مع التفاصيل

اصدرت وزارة المالية التابعة لحكومة هادي تعميم حول صرف مستحقات رسوم الطلاب المبتعثين في الخارج وصدر التعميم الى الملحقيات الثقافية بسفارات اليمن في الخارج بتوقيع الوزير المعين حديثا سالم بن بريك

حذرهم فيها من مغبة مخالفة القانون فيما يتعلق بالصرف من الوفورات المالية لأي أغراض أخرى