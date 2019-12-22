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ورد الان : هبوط مرعب في سعر صرف الريال اليمني مقابل السعودي والدولار أسعار الصرف اليوم الاحد

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عدن - ياسمين التهامي - انخفاض سعر صرف الريال اليمني مقابل السعودي والدولار أسعار الصرف اليوم 

الدولار الامريكي 

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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سعر البيع 586 ريالا 
سعر الشراء 583 ريالا 

الريال السعودي 

سعر البيع 154 3 ريالا 
سعر شراء 153 ريالا 
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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