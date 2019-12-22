شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : هبوط مرعب في سعر صرف الريال اليمني مقابل السعودي والدولار أسعار الصرف اليوم الاحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انخفاض سعر صرف الريال اليمني مقابل السعودي والدولار أسعار الصرف اليوم الدولار الامريكي جديد "الخليج 365" Advertisements سعر البيع 586 ريالا

سعر الشراء 583 ريالا الريال السعودي سعر البيع 154 3 ريالا

سعر شراء 153 ريالا



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