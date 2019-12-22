شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "البخيتي" تطالب محكمة الأحداث الأردنية بتنحية المدعية العامة رنا الذنيبات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالبت "تهاني البخيتي"، والدة الطالبة اليمنية "توجان البخيتي" اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر، بتنحية القاضية رنا الذنيبات، على خلفية التجاوزات والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها في قضية "توجان" قبل عدة أيام.

وطالبت "تهاني البخيتي"، لدى حضورها جلسة محكمة الأحداث في العاصمة الأردنية عمان، برفقة "توجان" وخالها "أشرف البخيتي"، من رئيس المحكمة بتنحية المدعية العامة، القاضية رنا الذنيبات، عن النظر في القضية، بسبب تعريضها الموجه ضد الأسرة.

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وبحسب البلاغ الصادر عن والدة الطالبة "توجان"، فإن القاضية "الذنيبات"، "سألت توجان في الجلسة السابقة بحضور مراقبة السلوك وكاتبة المحضر (كيف جابت أمك أختك ديانا قبل شهر وأبوكي مسافر؟!)"، معتبرة ذلك "تعريض وقذف واضح"، حيث ردت "توجان" عليها بالقول، إن "والدها سافر قبل أربعة أشهر فقط إلى لندن.

وأضافت في البلاغ: "وبحكم أن توجان قاصر وعمرها ١٧ عام فقط لم تفهم أن القاضية بذلك السؤال والكلام أساءت لنا وتجاوزت حدودها، مع العلم كذلك أن القاضية رفضت دخول خال توجان أشرف البخيتي والمحامية لغرفة التحقيق أثناء الجلسة السابقة مع أنهم كانوا متواجدين، بحجة أن المحامية لم تسدد رسوم الوكالة، مع علم القاضية أن الاستدعاء تم على عجل يوم الخميس عبر اتصال تلفوني من قبل الملازم أول ياسين الفعوري من شرطة الأحداث الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم الخميس الموافق ١٩ سبتمبر ٢٠١٩م، وطلب من توجان الحضور صباح الجمعة، مع أنها إجازة، إلا أنه أصر".

وحول سبب عدم دفع المحامية آنا الدرباشي، رسوم الوكالة، قالت "تهاني البخيتي"، إن المحامية الدرباشي بادرت بالحضور مساء الخميس إلى منزل الأسرة في العاصمة عمان، ووقعت الوكالة منها – أي من والدة توجان – التي لا تزال تعاني من متاعب ما بعد ولادة الطفلة "ديانا"، التي وضعتها يوم 7 ديسمبر، وفي صباح اليوم التالي "الجمعة" توجهت المحامية إلى جانب توجان وخالها "أشرف"، وبسبب عدم وجود دوام لم تتمكن من قطع رسوم الوكالة.

وأوضحت أن القاضية "الذنيبات" أبلغت المحامية عندما أدخلت "توجان" أنها لن تحقق معها، بل ستدردش معها عن القضية فقط، ولن تفتح محضر تحقيق، لكنها – بحسب البلاغ الصادر عن والدتها، نكثت بوعدها وحققت معها، بل ومضتها على أقوالها، ورفضت لاحقاً السماح للمحامية وخال توجان بالاطلاع على الأقوال.

وأضافت "تهاني البخيتي": "كما أن القاضية رنا الذنيبات قالت لتوجان: ما عملتيه "حرام" وعندما قالت لها توجان: ما تعتقدين أنتي أنه حرام قد يكون بنظرنا غير حرام، نهرتها بصوت عالٍ وقالت: بل حرااااام، فصمتت توجان".

واستطردت قائلة: "ولا ندري هنا هل نحن أمام شيخ دين أم قاضي قانون، والقانون يعاقب على مخالفة القانون وليس على قضايا الحلال والحرام التي تختلف وجهات النظر حولها".

واختتمت بلاغها بالقول: "وبناء على كل ما ذكر أعلاه نطالب فضيلة القاضي رئيس محكمة الاحداث بتنحية القاضية رنا الذنيبات وإبطال كل الإجراءات التي اتخذتها في القضية، وتكليف غيرها باستكمال القضية، وكلنا ثقة في عدالة ونزاهة القضاء الأردني".