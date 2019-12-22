تفجيرات جديدة تستهدف منظمات أجنبية جنوب اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الضالع

استهدفت سلسلة تفجيرات خمس منظمات أجنبية عاملة في مدينة الضالع اليمنية الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان السعودي.

وأوضحت مصادر محلية يمنية أن المنظمات المستهدفة في مدينة الضالع هي أوكسفام، ومرسي كور، ومركز هيا لتنمية المرأة، ومنظمة أكتد ومنظمة لجنة الإنقاذ الدولية.

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ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا حتى اللحظة كما لم تصدر أي تعليقات عن تلك المنظمات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات حتى اللحظة، غير أن التفجيرات جاءت عقب عمليات تحريض ضد المنظمات الأجنبية العاملة في المجالات الصحية والخدمية من قبل الجماعات التكفيرية المنتشرة في المحافظات الجنوبية الواقعة تحت الاحتلال.