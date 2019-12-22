وزير الدفاع الإيراني يؤكد دعم بلاده للحل السياسي في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

أكد وزير الدفاع الإيراني، دعم إيران للحل السياسي في اليمن وأن يترك لليمنيين تحديد مستقبل بلادهم.

جاء ذلك خلال لقاء سفير اليمن لدى طهران إبراهيم الديلمي اليوم مع وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات العسكرية.

وفي اللقاء نقل سفير اليمن، تحيات وزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي ورئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد الغماري لوزير الدفاع الإيراني.. مشيداً بعلاقات التعاون التي تربط البلدين على مختلف الأصعدة والموقف الإيراني تجاه العدوان على اليمن.

بدوره حمل العميد حاتمي، السفير الديلمي نقل تحياته لوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة.. مشيراً إلى ضرورة تعزيز وتمتين العلاقة بين الجيشين الإيراني واليمني.