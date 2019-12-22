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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس في الجبهات ولا في المحاكم ...الحوثي يباغت الجميع ويوجه ضربة موجعة للرئيس هادي ونائبه الجنرال الاحمر في قلب العاصمة صنعاء ويتخذ هذا القرار الخطير

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