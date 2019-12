شكرا لقرائتكم خبر عن وداعاً للفياجرا.. تناول ست شرائح من هذة الفاكهة المتوفرة في كل بيت يمني ستمنحك قوة ونشاط كبير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جديد "الخليج 365"

تابعات وصف تقرير أميركي هذه فاكهة البطيخ الصيفية بأنها المعجزة التي تحمل نفس تأثير الفياجرا وأكد الباحثون أنه على الرجل الذي يرغب في الحصول على فائدة البطيخ المماثلة لتأثير الفياجرا يجب تناول كمية لا تقل عن ستة شرائح من البطيخ التي تساوي تأثير قرص واحد من الفياجرا ولفت الباحثون إلى أن هناك جانبا سلبيا لتناول الكثير من البطيخ وهو إدرار البول بكثرة وأرجعت قوة البطيخ في علاج ضعف الانتصاب إلى احتوائه على عنصر يسمى سيترولين الذي يمكن أن يؤدي إلى إنتاج مركب يساعد على استرخاء الأوعية الدموية في الجسم على غرار ما يحدث عند تناول الفياغرا ووجد الباحثون أن مادة السيترولين توجد في حبة بطيخ بأكملها حتى القشرة التي تتفاعل مع إنزيمات الجسم عندما تستهلك بكميات كبيرة وتتحول داخل الجسم إلى مادة أخرى تسمى أرغينين التي تعزز أكسيد النيتريك وهي من الأحماض الأمينية التي تعود بالفائدة على القلب والدورة الدموية والجهاز المناعي وأضاف الباحثون أن أكسيد النيتريك يمكن أن يساعد أيضا في علاج الذبحة الصدرية وارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى The post تناول ست شرائح من هذة الفاكهة المتوفرة في كل بيت يمني و قل وداعا للفياجرا appeared first on الحياة اليمنية اخبار اليمن صحافة حرة فضاء يتسع للجميع