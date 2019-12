شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تزف بشرى سارة للموظفين في كافة أنحاء الجمهورية وتعلن بدء صرف مرتباتهم المنقطعة منذ 5سنوات تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت اللجنة الاقتصادية اليمنية اليوم الجمعة عن ترتيبات حكومية لاستئناف صرف مرتبات جميع موظفي الدولة من عائدات جمارك وضرائب شحنات الوقود التي تتحصلها في عدد من الموانئ البحرية وقالت اللجنة في بيان على فيس بوك إنه بالتنسيق مع المبعوث الدولي و بدعم الدول الراعية للسلام أدت مبادرة الحكومة الخاصة بتطبيق القرار في ميناء الحديدة إلى تحقيق 12 8 مليار ريال إيرادات ستسمح بوضع آلية و جدول زمني جاد لصرف مرتبات المدنيين الذين حرموا منها طوال خمس سنوات وأكدت اللجنة أن إيرادات شحنات الوقود تجاوزت 29 مليار ريال يمني خلال ثلاثة أشهر وفي جميع الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين وقالت اللجنة إنه من نتائج تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019 خلال الفترة من 13 اغسطس الى 14 نوفمبر تم تحقيق إجمالي إيرادات تتجاوز 29 مليار ريال وبحسب اللجنة فقد جاءت معظم الإيرادات من ميناء الحديدة بنسبة 44 يليه ميناء عدن بنسبة 35 ثم المكلا بنسبة 16 وأخيرا ميناء نشطون في محافظة المهرة الذي حقق نسبة 5 من إجمالي الإيرادات وأضافت اللجنة أن هذه الايرادات ستساهم في تمويل عجز موازنة الدولة و بمؤشر واضح لنجاح الحكومة في تفعيل قوانينها السيادية و المضي في الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار الاقتصادي وكانت الحكومة اليمنية قد أصدرت أواخر يونيو الماضي قرارا يقضي بإلزام موردي المشتقات النفطية بدفع رسوم الضرائب والجمارك على شحنات الوقود في البنك المركزي بمحافظة عدن قبل أن يتم السماح لهم بدخول الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين وكالة سبأ The post الحكومة اليمنية تزف بشرى سارة للموظفين في كافة أنحاء الجمهورية وتعلن بدء صرف مرتباتهم المنقطعة منذ 5سنوات تفاصيل appeared first on الحياة اليمنية اخبار اليمن صحافة حرة فضاء يتسع للجميع



