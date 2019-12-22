الانتقالي يعلق على استهداف منظمات دولية في مدينة الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

علق فضل الجعدي، عضو رئاسة هيئة المجلس الانتقالي، على عمليات التفجير التي استهدفت مقرات لمنظمات دولية في الضالع اليوم الأحد، كانون الأول 22، 2019.

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وكتب الجعدي، عبر حسابه على تويتر: أعمال إرهابية قذرة طالت المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في الضالع في استهداف ممنهج معزز بالتحريض يندرج في سياق الحرب على الجنوب وتشويه صورته أمام العالم.

وأضاف: لا بد وفورا من التصدي لهذه الأعمال التي تهدف الى كسر صمود الضالع والإساءة الى أبنائها وخلخلة جبهتها الداخلية ونشر الفوضى وزعزعة الأمن ومن ذات الأدوات التي لا تريد للجنوب خيرا ولا سلاما