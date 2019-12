شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عاجل ومخيف للريال اليمني مقابل الدولار والسعودي سعر الصرف والان مع التفاصيل

حقق الدولار ارتفاع كبير أمام الريال اليمني الذي يستمر في تراجعه المتسارع وانهياره المقلق أمام الدولار والسعودي وباقي العملات وفيما يلي سعر صرف الريال أمام الدولار والسعودي اليوم أسعار الشراء السعودي 158 الدولار 600 السعودي 161 أسعار البيع الدولار ٦٠٤ السعودي ١٥٨ The post انهيار عاجل ومخيف للريال اليمني مقابل الدولار والسعودي سعر الصرف appeared first on الحياة اليمنية اخبار اليمن صحافة حرة فضاء يتسع للجميع