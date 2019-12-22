شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. هند القحطاني بعد مقاطعها المثيرة: تفاجئ جمهورها بهذا التصريح أنا رقم واحد بالوطن العربي والتواصل معي يكون بهذا المبلغ!! "شاهد" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - مرة اخرى عادت السعودية هند القحطاني لإثارة الجدل من جديد بعد مقاطع الرقص المثيرة التي اشتهرت بها على مواقع التواصل، حيث خرجت في فيديو جديد تكشف فيه عن رغبة قنوات تلفزيونية ومواقع إخبارية في إجراء لقاء معها لكنها اشترطت مبلغ ضخم في المقابل.



وقالت هند في مقطع فيديو عبر “سناب شات” إنها أكثر شخصية في الوطن العربي قيل عنها إشاعات وأخبار كاذبة.

وأضافت “يقولون عن قصص ويألفون والعالم تصدق الإشاعات على أنها حقيقة مطلقة دون التحقق من مصادرها أو أدلتها” مشيرةً إلى أنها لا تهتم بهذه الأمور واصفة إياها بـ”آخر همها”.

وتابعت القحطاني “أنا لن أرد على الإشاعات إلا في حالة واحدة وهي أن إذا قناة مشهورة ورسمية في السعودية أو الإمارات أو الكويت عرضت عليَّ مبلغ 200 ألف دولار، غير كدا لن أصرح ولن أقول شيء”.

وبررت القحطاني حديثها بوصول العديد من الرسائل عبر الإيميل الخاص بها من خلال عدد من القنوات بمبالغ متباينة للخروج في لقاءات تلفزيونية والحديث عن حياتها الشخصية.

وكانت هند القحطاني قد خرجت في مقطع فيديو من قبل توجه رسالة للرجال السعوديين بالتخلي عن نظرتهم للمرأة مهما ارتدت من ملابس قصيرة أو مكشوفة.

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وسبق أن تعرضت هند القحطاني لهجوم واسع بعد بثها فيديو تعلن فيه عن ميولها الجنسية الشاذة ودعمها للمثلية.



وقالت إنها تتضامن مع المثليين لكون الميول الجنسية حرية شخصية لا تقبل التدخل من الآخرين، مشيرةً لكونهم مسالمين ولا يسيئون لأحد.

وفجر هذا الفيديو غضب السعوديين الذين أعلن معظمهم تبرؤهم منها، وطالبوا الدولة بإسقاط الجنسية عنها حتى لا تسيء للمملكة.

كما وسبق أن تسببت السعودية ” هند القحطاني ” في إثارة موجة كبيرة، من الانتقادات اللاذعة من السعوديين بعد ظهورها في بث فيديو مباشر على (سناب شات)، وهي تجاهر بإفطارها في رمضان الماضي

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