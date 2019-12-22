أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية ليوم الأحد .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019 خاص_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019، وهي كالتالي:

محاولات حوثية للالتفاف على قضية المعلم الريمي لإنقاذ القيادي القاتل https://www.elyamnelaraby.com/444175 الميليشيات تحول جامعة صنعاء إلى مركزاً لإجهزة للسيطرة على المؤسسات التعليمية https://www.elyamnelaraby.com/444178/ الدبيش يكشف عن حادثة أخفتها الأمم المتحدة عن الشرعية https://www.elyamnelaraby.com/444180/ تأسيس فرع جديد لنادي القضاة الجنوبي في المهرة وسقطرى https://www.elyamnelaraby.com/444181 مشاورات سرية في إسطنبول لتشكيل تحالف سياسي يمني موالي لقطر https://www.elyamnelaraby.com/444183/ صعدة.. تقدم كبير لقوات الجيش في مثلث الصفراء ـ باقم https://www.elyamnelaraby.com/444197/ مأرب.. مقتل قائد الشرطة في المنطقة السابعة بانفجار عبوة ناسفة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/444205/ العولقي : قضية وتضحيات شعب الجنوب عصية على الدفن والتصفية https://www.elyamnelaraby.com/444216/%D8%A7 الزبيدي يشيد بتضحيات منتسبي اللواء 89 مشاة https://www.elyamnelaraby.com/444220/ وباء انفلونزا الخنازير يقتل ويصيب أكثر من 1500 مواطن بصنعاء خلال أيام https://www.elyamnelaraby.com/444236/ مصرع قيادي حوثي بارز في جبهة باقم بصعدة.. صور https://www.elyamnelaraby.com/444237/ قصة هشتاج الحوت الأزرق الذي تصدر الترند في عدد من البلدان على تويتر https://www.elyamnelaraby.com/444245 مليشيا الحوثي تنهب أول محل صرافة بعد قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة https://www.elyamnelaraby.com/444250 المنظمات الدولية توقف عملها في الضالع https://www.elyamnelaraby.com/444251/

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