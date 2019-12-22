اخبار الخليج / اخبار اليمن

المنظمات الدولية توقف عملها في الضالع

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المنظمات الدولية توقف عملها في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

المنظمات الدولية توقف عملها في الضالع

متابعات_الخليج 365

أوقفت ادارة المنظمات الدولية العاملة في الضالع طواقمها عن العمل والغاء اي نزولات مسح لاي منطقة بالضالع .

 

Advertisements

ونقلت صحيفة عدن تايم، عن مصدرها ان المنظمات طلبت من الموظفين من ابناء الضالع العاملين معها بالبقاء في منازلهم كخطوة اولى .

 

ويتوقع ان تغلق هذه المنظمات مكاتبها العاملة بالمحافظة وكامل النشاط على خلفية الاعتداءات التي نفذها مسلحون مجهولون واستهدفت مكاتبها .

 

وكانت سلسلة انفجارات قد هزت يوم امس مدينة الضالع وتبين انها لمسلحين هاجموا عدد من مقرات المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنظمات الدولية توقف عملها في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا