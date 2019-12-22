- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تنهب أول محل صرافة بعد قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
نهبت عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي بمحافظة إب احد محلات الصرافة بحجة تداول العملات التي طبعتها الحكومة الشرعية.
عملية النهب هذه جاءت بعد أن أعلنت المليشيا في وقت سابق انها ستمنع التداول بالعملات الجديدة ليكون محل الصرافة هذا هو أول محل تطبق عليه المليشيا قرارها الأخير.
وكشفت مصادر محلية أن المسلحين الحوثيين نفذوا عملية دهم على مصرف الحوشبي بمديرية النادرة بإب ومصادرة سبعة ملايين ريال من المصرف بدعوى مخالفة أوامر البنك، مدعيين أن المصرف يتداول عملات ممنوعة
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تنهب أول محل صرافة بعد قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.