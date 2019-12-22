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مليشيا الحوثي تنهب أول محل صرافة بعد قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

مليشيا الحوثي تنهب أول محل صرافة بعد قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة

الخليج 365 ـ صنعاء

نهبت عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي بمحافظة إب احد محلات الصرافة بحجة تداول العملات التي طبعتها الحكومة الشرعية.

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عملية النهب هذه جاءت بعد أن أعلنت المليشيا في وقت سابق انها ستمنع التداول بالعملات الجديدة ليكون محل الصرافة هذا هو أول محل تطبق عليه المليشيا قرارها الأخير.

 

وكشفت مصادر محلية أن المسلحين الحوثيين نفذوا عملية دهم على مصرف الحوشبي بمديرية النادرة بإب ومصادرة سبعة ملايين ريال من المصرف بدعوى مخالفة أوامر البنك، مدعيين أن المصرف يتداول عملات ممنوعة

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