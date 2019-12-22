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شاهد.. “سعودية هزّ الخصر” التي يريدها “بن سلمان”.. عارضة جاءت من سويسرا للرقص في الرياض!

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عدن - ياسمين التهامي - بعدما أتاحَ ولي العهد السعودي المجال واسعاً أمام هيئة الترفيه التي يرأسها تركي آل الشيخ لنشر الرذيلة و”تغريب” المجتمع السعودي، تزداد المشاهد المخزية التي تأتينا من .

في هذا السياق، نشر نشطاء فيديو للمدونة السويسرية والعارضة “كريستينا بازان” وهي تتراقص على الرمال في العاصمة السعودية الرياض.

البلوقر السويسرية "كريستينا بازان " تتراقص على أنغام الرمال في الرياض pic.twitter.com/5N6mCzVp3W

— Gorgeous (@Gorgeous_ew) December 22, 2019
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[email protected]_ew

 

 

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البلوقر السويسرية "كريستينا بازان " تتراقص على أنغام الرمال في الرياض

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ودفعت تلك المشاهد وحالات واستعراض المؤخرات في حفلات “موسم الرياض” بمعلقين الى التساؤل عن مستقبل المملكة.

ويُبدي السعوديون أسفهم على تدمير هوية المملكة الإسلامية وقتل عادات المجتمع المحافظة، والتي استمرت لعقود طويلة في لحظات على يد “” وذراعه تركي آل الشيخ.

 

وانتشرت خلال الساعات الماضية، مقاطع فاضحة من مهرجان “ميدل بيست” للموسيقى المقام في الرياض.

وحَوَت تلك المقاطع فضائح جنسية صادمة من المهرجان، الذي تنظمه هيئة الترفيه وأنفق عليه ميزانية ضخمة لاستجلاب الراقصات والفنانين بينما يقبع علماء المملكة في السجون.

وأظهرت الفيديوهات التي أطلعت عليها “وطن” أفعالاً خارجة عن العادات والتقاليد المتعارف عليها في المجتمعات العربية، لفتيات وهن يرقصن بشكل “مثير للغاية” فضلا عن حالات التعري والتحرش الجنسي الفاضحة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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