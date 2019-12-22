شكرا لقرائتكم خبر عن فقط في في هذه الدواة الخليجية.. يخون الصديق صديقه ويدخل عارياً على والدته في المنزل وهذا ما حدث! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ثلاثة أشهر بحق شاب خليجي تصرف بعنف مع رجال الشرطة أثناء محاولة القبض عليه، بعد بلاغ ضده من امرأة من جنسية دولة خليجية، أفادت بأنه تسلل عارياً إلى منزلها.

وحين انتقلت الدورية وجدت شاباً يحمل جنسية دولة خليجية، يبلغ من العمر 21 عاماً، تبين أنه صديق ابنها، وقاوم رجال الشرطة أثناء القبض عليه وأحدث بأحدهم إصابات استدعت علاجه، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاعتداء على رجال الشرطة.

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وأضاف أن المبلغة ذكرت أنه دخل المنزل أكثر من مرة دون استئذان وكانت خائفة من الإبلاغ عنه، لكنه عاد مرة أخرى وكان عارياً.وفق صحيفة “الإمارات اليوم”

وطلب عناصر الامن من الشاب ركوب الدورية فرفض، فحاول عنصرٌ أمني وضع القيد في يديه إلا أن المتهم دفعه بقوة فأصابه بشفته، وظل يضرب بكوعه ويدفعه هو وزميله إلى أن تمكنا من السيطرة عليه وإدخاله دورية الشرطة، لافتاً إلى أنه أصابه هو وزميله بإصابات متفاوتة أثناء محاولة السيطرة عليه.