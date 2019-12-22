مصرع قيادي حوثي بارز في جبهة باقم بصعدة.. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

الخليج 365 - خاص

قالت مصادر ميدانية، أن قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الإنقلابية بجبهة باقم بصعدة، لقي مصرعه في غارة جوية لطائرات التحالف العربي .



وذكرت الماصدر، أن العميد عبدالكريم التركي، الذي تزعم الميليشيات الإنقلابية أنه فارق الحياة بوفاة طبيعية، قد قتل خلال غارة جوية إستهدفته من قبل القوات الجوية السعودية .

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ويعد احد قادة كتائب القوات الخاصة انقلب على الشرعيه .. مشيرة إلى أن التركي تربطه علاقة قوية مع القيادي ابو علي الحاكم ورئيس الاستخبارات العسكرية للحوثيين .