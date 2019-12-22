العولقي : قضية وتضحيات شعب الجنوب عصية على الدفن والتصفية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، أن قضية وتضحيات شعب الجنوب عصية على الدفن وعصية على التصفية السياسية .

Advertisements

وأضاف "أن الشعب الذي قاوم منذ ٩٤م سيدافع عن تطلعاته حتى يحقق الانتصار ولا تفريط في الدماء الجنوبية الطاهرة بمبررات ساذجة وغير منطقية لا تخدم سوى مشروع 7 يوليو الأسود ونتائجه الاحتلالية والتدميرية للجنوب الأرض والانسان" .

وفي تغريدة سابقة، قال العولقي، أن وعي أبناء الجنوب كبير للغاية ويدركون ان من ترك الشمال وعاصمته صنعاء للحوثي وحرف بوصلته نحو الجنوب وعاصمته عدن لن يكون سوى غازيا ولن يكون الجنوب الا شامخا عزيزا عظيما بثبات أبنائه مهما استخدمت القوى المأزومة البعض الجنوبي للطعن في نضالات شعبهم ومشروعهم الوطني بوعي أو بدون وعي