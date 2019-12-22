شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. التحالف يقصف تجمعات للمليشيا في مديرية مجز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، كانون الأول 22، 2019، تجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي البلاد.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في منطقة طخيه التابعة لمديرية مجز بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

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