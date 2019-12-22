مأرب.. مقتل قائد الشرطة في المنطقة السابعة بانفجار عبوة ناسفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

مأرب - الخليج 365

قتل قائد الشرطة العسكرية بمحافظة مأرب مع عدد من مرافقيه في كمين استهدفه بالقرب من فرضة نهم شرق صنعاء.

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وقالت مصادر عسكرية، إن "العقيد عيبان قعشة، قتل مع سائقه علي عبدالجليل قعشة، وعدد من أفراد حراسته، بانفجار عبوة ناسفة في خط مأرب فرضة نهم".

ويعد العقيد قعشة من أبرز القيادات العسكرية في المنطقة السابعة بمأرب، والذي كان من السبّاقين الى تأسيس الجيش الوطني، مطلع العام 2015