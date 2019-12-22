شكرا لقرائتكم خبر عن "صور" هبوط اول طائرة في مأرب لأول مره ... ولكن ماحدث بعد ذلك كان صاد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة نسبوها لمطار محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وتعود الصورة لعام 1976 ميلادي لمطار مأرب الترابي، ويظهر في الصورة طائرة مدنية وبالقرب منها مواطنون.

جديد "الخليج 365"

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وتم توقيف مطار مأرب الظاهر في الصورة منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل 5 سنوات وتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية.

طائرة مدنية في مطار مأرب عام 1976

طائرة مدنية في مطار مأرب عام 1976

وتدور على الساحة اليمنية منذ قرابة 5 سنوات، معارك عنيفة زادت حدتها من تدخل تحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية.

وتتراوح تقديرات القتلى بين 10 آلاف إلى أكثر من 70 ألف قتيل، غالبيتهم من اليمنيين. وبحسب تقارير فإن الغارات الجوية التي تقودها السعودية تسببت في مقتل ثلثي هذا العدد.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.