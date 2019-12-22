شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" للقلوب القويه ...مغترب يتعرض لهجوم مرعب من قبل نمر مفترس في الرياض والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - حصلت صحيفة “المرصد” من مصادر خاصة على تفاصيل جديدة بشأن حادثة افتراس نمر لشخص بحديقة الملز في الرياض.
وقالت المصادر إن الشخص الظاهر في الفيديو هو وافد سوداني الجنسية يدعى محمد عبدالمحسن (24 سنة) ، قام بزيارة لحديقة الملزأمسالسبت وتحديداً في الساعة العاشرة .
جديد "الخليج 365"
ونقلت المصادر عن المسؤول بالحديقة ويدعى جوثان بول ، أن الوافد السوداني تجاوز حاجزين وسقط بعد انقطاع حبل كان بحوزته داخل حظيرة النمر ، وقام الحيوان بافتراسه وتم إطلاق طلقات تخديرية على النمر وإخراج المصاب .
وأوضحت المصادر ، أن الوافد أصيب بجروح غائرة في جميع أنحاء الجسم ، وتم نقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لاتخاذ اللازم حياله .
كانت هذه تفاصيل خبر "فيديو" للقلوب القويه ...مغترب يتعرض لهجوم مرعب من قبل نمر مفترس في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.