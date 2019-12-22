شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" للقلوب القويه ...مغترب يتعرض لهجوم مرعب من قبل نمر مفترس في الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصلت صحيفة “المرصد” من مصادر خاصة على تفاصيل جديدة بشأن حادثة افتراس نمر لشخص بحديقة الملز في الرياض.

وقالت المصادر إن الشخص الظاهر في الفيديو هو وافد سوداني الجنسية يدعى محمد عبدالمحسن (24 سنة) ، قام بزيارة لحديقة الملزأمسالسبت وتحديداً في الساعة العاشرة .

جديد "الخليج 365"

Advertisements

ونقلت المصادر عن المسؤول بالحديقة ويدعى جوثان بول ، أن الوافد السوداني تجاوز حاجزين وسقط بعد انقطاع حبل كان بحوزته داخل حظيرة النمر ، وقام الحيوان بافتراسه وتم إطلاق طلقات تخديرية على النمر وإخراج المصاب .

وأوضحت المصادر ، أن الوافد أصيب بجروح غائرة في جميع أنحاء الجسم ، وتم نقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لاتخاذ اللازم حياله .