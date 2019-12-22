شكرا لمتابعة خبر عن قوات الجيش الوطني تعلن إنتصار جديد ضد الحوثي .. سقوط مواقع استراتيجية ومصرع قيادي«حـوثي»بارز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كما ورد : الحوثيين يمنعون فريقا أممياً من دخول العاصمة صنعاء مشاورات سرية في إسطنبول لتشكيل تحالف سياسي يمني موالي لقطر الريال اليمني يواصل تراجعه امام الدولار والريال السعودي .. تعرف على اسعار الصرف اليوم وردنا الان : أمير سعودي يتحدث عن العنصرية في المملكة ويكشف أمرًا مهمًا

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