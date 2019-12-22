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صنعاء - ياسمين الخيامي - 4 من الوزراء في الحكومة الشرعية يباغتون الرئيس هادي ودول التحالف ويقدمون استقالتهم ويصدرون البيان رقم ( 1 ) الذي كشف سبب الاستقالة من مناصبهم

2019/12/22 الساعة 11:06 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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